Ein Auto überschlägt sich in Beckingen-Haustadt und stößt gegen ein Haus. Der Wagen mit zwei Insassen bleibt auf einem geparkten Pkw liegen.

Beckingen/Saarbrücken (dpa/lrs) – Zwei Männer sind bei einem Autounfall in Beckingen-Haustadt schwer verletzt worden. Ihr Wagen sei in einer Durchgangsstraße von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Das Auto prallte demnach gegen ein Haus und blieb auf einem davor geparkten Pkw liegen.

Die Insassen sind 24 und 30 Jahre alt. Wie es zu dem Unfall im Kreis Merzig-Wadern kam, stand zunächst nicht fest. Ein anderes Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen.