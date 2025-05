Speicher (dpa/lrs) – Zwei Menschen sind mit einem Auto gegen einen Felsvorsprung an einer Straße bei Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gestoßen und schwer verletzt worden. Der Wagen war am Freitagabend aus zunächst unklarer Ursache von der Landesstraße 39 abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte demnach die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser. Genaueres war vorerst unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:250510-930-524549/1