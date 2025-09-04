Mitten auf der B9 kracht ein Auto in einen Betonmischer – und wird quer über die Straße geschoben. Wie der Fahrer und seine Beifahrerin trotzdem mit dem Schrecken davonkommen.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Auto ist am Vormittag auf der B9 zwischen Mainz und Oppenheim mit einem voll beladenen Betonmischer. zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Der 65-jährige Autofahrer fuhr von der Autobahn 60 auf die Bundesstraße 9 und missachtete dabei den Vorrang des Betonmischers, wie die Polizei mitteilte. Der Zusammenstoß drehte das Auto, das quer vor dem Lkw zum Stehen kam und noch einige Meter weit geschoben wurde.

Der Aufprall beschädigte die Fahrerseite des Pkw erheblich. Der Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei sperrte die Fahrbahn kurzzeitig für den Abschleppvorgang.