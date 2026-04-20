Ein 26-Jähriger fährt zu schnell durch Saarbrücken, gerät mit seinem Wagen auf einen Gehweg und dann in das Schaufenster eines Gemüseladens.

Saarbrücken (dpa) – Ein Autofahrer ist in der Saarbrücker City zu stark aufs Gas getreten und beim Abbiegen mit dem Wagen in das Schaufenster eines Gemüsegeschäfts geraten. Ein Kunde, der im Eingang zu dem Laden wartete, sei von umherfliegenden Trümmern leicht an den Beinen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 41-Jährige konnte nach einer kurzen Behandlung den Unfallort verlassen.

Der 26-jährige Autofahrer sei am frühen Montagabend zu schnell gefahren und habe beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es. Das Auto schleuderte nach links auf den Gehweg, prallte gegen eine Sitzbank und dann gegen die Außenauslage eines Obst- und Gemüsemarktes und dessen Schaufenster. «Letztlich war es nur dem Zufall zu verdanken, dass es zu keinem dramatischeren Unfallgeschehen kam», schrieb die Polizei.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Auch ein E-Roller wurde beschädigt. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde beschlagnahmt. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholeinfluss habe es nicht gegeben.