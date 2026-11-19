Auf der B50 bei Riesweiler prallt am Abend ein Auto auf einen Lastwagen, der auf dem Standstreifen steht. Eine Person wird verletzt. Was bislang zum Unfallhergang bekannt ist.

Riesweiler (dpa/lrs) – Auf der Bundesstraße 50 bei Riesweiler (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist am Abend ein Auto auf einen Lastwagen aufgefahren, der auf dem Standstreifen stand. Dabei wurde eine Person verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach in Fahrtrichtung Flughafen Hahn zwischen den Anschlussstellen Argenthal und Riesweiler. Die Strecke war in dieser Richtung zunächst voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Angaben zur Schwere der Verletzung und zur Ursache des Unfalls lagen zunächst nicht vor.