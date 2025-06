Nassau (dpa/lrs) – Zwei Kinder sind beim Fahrradfahren im Rhein-Lahn-Kreis mit einem Auto zusammengestoßen und teils schwer verletzt worden. Ein Neunjähriger wurde am Freitagabend mit einem Schädelhirntrauma per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein achtjähriger Junge sei mit einer Schürfwunde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Für beide bestehe aber glücklicherweise keine Lebensgefahr.

Die Jungen wollten nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Straße überqueren und haben dabei das Auto mit einer 63-Jährigen am Steuer übersehen. Beide prallten mit ihren Fahrrädern frontal gegen die Fahrerseite. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch betreut.