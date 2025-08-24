Ein Rettungshubschrauber fliegt den einjährigen, schwer verletzten Jungen zu einem Krankenhaus. Wie geht es weiter in diesem Fall?

Ellweiler (dpa) – Eine Autofahrerin hat auf der Wiese eines Spielplatzes im Kreis Birkenfeld beim Wenden zwischen geparkten Fahrzeugen ein Kleinkind übersehen und mit ihrem Wagen erfasst. Der einjährige Junge wurde laut Polizei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus in Trier geflogen.

«Das ist beim Vorwärtsfahren passiert», sagte ein Polizeisprecher mit Blick auf die 34-jährige Autofahrerin in Ellweiler. Nun werde wegen mutmaßlicher fahrlässiger Körperverletzung gegen sie ermittelt. Die Polizei teilte weiter mit: «Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen Verletzungen.» Der Spielplatz sei nicht eingezäunt.