Ein 16-Jähriger überquert in Andernach einen Zebrastreifen, als ihn ein Auto erfasst. Der Fahrer fährt weiter – die Polizei sucht nun Zeugen.

Andernach (dpa/lrs) – In Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) ist ein 16-Jähriger bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Fahrer eines Autos soll den Jugendlichen am Abend auf einem Zebrastreifen übersehen und mit dem Wagen erfasst haben, wie die Polizei mitteilte. Danach soll sich der Fahrer von der Unfallstelle entfernt haben. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Jungen. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu dem Fahrzeugführer dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden und Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug zu geben.