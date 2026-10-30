Theodor-Heuss-Brücke
Ausweichmanöver auf Brücke löst Unfall mit vier Autos aus
Polizei
Auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden sind vier Autos in einen Unfall verwickelt worden. (Symbolbild)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Ein Autofahrer weicht auf der Theodor-Heuss-Brücke in den Gegenverkehr aus und löst einen Unfall mit vier Fahrzeugen aus. Sechs Menschen werden verletzt. Auch Schaulustige beschäftigen die Polizei.

Lesezeit 1 Minute

Wiesbaden (dpa) – Bei einem Unfall mit vier Autos zwischen Mainz und Wiesbaden sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Fünf von ihnen kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der Theodor-Heuss-Brücke, diese war zeitweise voll gesperrt.

Ein 27 Jahre alter Autofahrer konnte am Freitagabend nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich in den Gegenverkehr aus. Dabei streifte er ein vorausfahrendes Auto und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, der daraufhin mit einem vierten Fahrzeug kollidierte.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 20.000 Euro. Die Brücke war rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Mehrere Passanten sowie ein vorbeifahrender Autofahrer filmten die Unfallstelle und blockierten dabei die Gehwege.

© dpa-infocom, dpa:261030-930-920972/1

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