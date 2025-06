Auseinandersetzung gipfelt in Machetenattacke

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Streit in Ludwigshafen ist ein 40 Jahre alter Mann mit einer Machete verletzt worden. Es bestand keine Lebensgefahr, das Opfer wurde medizinisch versorgt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag sei der mutmaßliche Täter von Polizeibeamten aufgegriffen und in Gewahrsam genommen worden.

Der Streit war im Stadtteil Edigheim innerhalb einer größeren Gruppe ausgebrochen. Wie die Sprecherin ergänzte, ist der 38 Jahre alte Beschuldigte inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.