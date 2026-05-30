Die zwei Jungvögel werden auf einer Straße entdeckt. Den Sturz aus dem Nest überstehen sie mit nur leichten Verletzungen. Jetzt sollen sie aufgepäppelt werden.

Weisenheim (dpa/lrs) – Ungewöhnlicher Einsatz in der Pfalz: Die Polizei hat in Weisenheim am Sand im Kreis Bad Dürkheim zwei aus ihrem Nest gefallene kleine Turmfalken gerettet. Die Beamten waren alarmiert worden, nachdem Passanten die zwei jungen Greifvögel auf einer Straße entdeckt hatten.

Als die Beamten eintrafen, saßen die beiden Turmfalken auf einem Gehweg, die Polizei brachte sie in Sicherheit und übergab sie schließlich an die Greifvogelstation Haßloch. Glück im Unglück: Die zwei Vögel erlitten bei ihrem Sturz aus dem Nest an einem Wohnhaus nur leichte Verletzungen.

Jetzt sollen sie in der Greifvogelstation gepflegt werden, bis sie wieder in die freie Natur entlassen werden können.