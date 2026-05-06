Generalsanierung rechter Rhein
Aus der Luft und in die Tiefe: So vermisst die DB
Mitarbeiter der Bahn haben am Bahnhof Ehrenbreitstein Vermessungstechnik vorgestellt, die zur Vorbereitung der Generalsanierung
Mitarbeiter der Bahn haben am Bahnhof Ehrenbreitstein Vermessungstechnik vorgestellt, die zur Vorbereitung der Generalsanierung am rechten Rheinufer zum Einsatz kam.
Cordula Sailer-Röttgers

Wie sieht der Bestand an der Bahnstrecke tatsächlich aus? Dieses Wissen ist wichtig für die Planer der Generalsanierung am rechten Rheinufer. Die benötigten Vermessungsdaten werden heute mit moderner Technik beschafft. So geht’s.

Lesezeit 5 Minuten
. Was die Deutsche Bahn ab 10. Juli vorhat, ist keine Kleinigkeit: Ab dann soll die Bahnstrecke am rechten Rheinufer zwischen Troisdorf und Wiesbaden generalsaniert werden. Ein Mammut-Projekt, für das die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, bestätigt die Bahn.

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