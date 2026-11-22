Augsburg und Mainz sind jeweils auf einer kleinen Talfahrt, als sie sich im Krisen-Duell gegenüberstehen. Dieses wird - der Lage entsprechend - hitzig. Am Ende gibt es einen klaren Sieger.

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat trotz heftiger Personalsorgen das hitzige Krisen-Duell mit dem FSV Mainz 05 gewonnen. Fast ohne Innenverteidiger im Kader, dafür mit Doppelpacker Michael Gregoritsch feierten die Schwaben ein 3:1 (2:0) und verschafften sich nach sieben sieglosen Partien wieder etwas Luft. In der Tabelle der Fußball-Bundesliga zog der FCA an den Mainzern vorbei, die ihre fünfte Pflichtspielniederlage in Serie kassierten.

Neben Gregoritsch (19. und 49. Minute) war auch Juma Bah (36.) erfolgreich. Für Mainz war das Tor von Ransford-Yeboah Königsdörffer (51.) zu wenig in einer intensiven Partie, die FCA-Coach Manuel Baum vor 29.680 Zuschauern nicht auf seiner Trainerbank beendete: Er sah vor der Pause nach einer Unsportlichkeit die Rote Karte (43.).

Vier von fünf Augsburger Innenverteidiger fallen aus

Die Ausgangslage für Augsburg war kompliziert. Gleich vier der fünf gelernten Innenverteidiger im Kader fehlten verletzt - übrig blieb nur Bah. Der von Manchester City ausgeliehene Jungprofi kehrte von seiner Rot-Sperre zurück. Den Rest der Dreier-Kette bildeten Mittelfeldspieler: Als Abwehrchef musste Yannik Keitel in der Mitte ran, auf links spielte der 18-jährige Tim Schnitzer.

«Davon träumt jeder Junge, einmal Bundesliga zu spielen. Ich war schon etwas nervös vor dem Spiel», sagte der Youngster bei DAZN und freute sich auf einen entspannten Abend mit dem neuen Videospiel Grand Theft Auto 6: «Jetzt gehe ich was essen, fahre dann mit meiner Mutter nach Hause und dann zocke ich noch GTA heute Abend.»

Sein Nebenmann Keitel geriet früh in den Fokus - aber nicht defensiv. Weil sein Kopfball nach einer Ecke von Keeper Robin Zentner nicht entschärft wurde, drückte Gregoritsch den Ball über die Linie. «Endlich haben wir uns mal belohnt», sagte Keitel angesichts der Negativserie zuvor.

Rot gegen Baum

Bah hätte sich nach gut einer halben Stunden schon anstrengen müssen, den Ball nicht im FSV-Kasten unterzubringen: Wieder nach einem Eckball trudelte die Kugel vor die Beine des Fußballers aus Sierra Leone, der zum 2:0 einschob.

Dann wurde es hektisch: Zunächst verweigerte Schiedsrichter Martin Petersen den Gastgebern den Treffer von Keitel zum 3:0 wegen eines vermeintlichen Fouls in der Entstehung. Die FCA-Bank um Coach Baum zürnte. Weil der Trainer danach den Ball bei einem Mainzer Einwurf aufnahm und nicht weiterreichte, sah er Rot.

Mainzer Slapstick-Patzer sorgt für Vorentscheidung

Auch Baums Mainzer Kollege Urs Fischer hatte zuletzt wenig Grund zur Freude - und die erste Halbzeit in Augsburg änderte daran nichts. Neben den beiden Gegentoren ärgerte sich der Schweizer über eine verpasste Großchance von Phillip Tietz, der den Ball allein vor Keeper Finn Dahmen über das Tor drosch (24.). Und dann forderten die Gäste noch einen Platzverweis gegen Robin Fellhauer nach einem Foul gegen Kaishu Sano - vergebens.

Nach der Pause verfinsterte sich Fischers Miene weiter: Einen Slapstick-Patzer von Stefan Posch nutzte Gregoritsch zum dritten Augsburger Tor. Der eingewechselte Königsdörffer verkürzte unmittelbar danach per Weitschuss zwar schnell auf 1:3 - doch mehr sprang für die Mainzer nicht mehr heraus. «Jeder in der Mannschaft ist gerade frustriert. Das ist scheiße für jeden», schimpfte Königsdörffer.