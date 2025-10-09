Zwei Transporter stoßen zusammen, auf der Autobahn entsteht ein Trümmerfeld. Zur Reinigung muss eine Spezialmaschine anrücken.

Eppelsheim (dpa/lrs) - Die Autobahn 61 ist nach einem Unfall bei Eppelsheim am Morgen für mehrere Stunden gesperrt worden. Seit etwa 11.30 Uhr sei die Fahrbahn wieder komplett frei, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Zuvor sei bereits eine Spur freigegeben worden. Das Trümmerfeld nach dem Unfall sei mit einer Spezialmaschine gereinigt worden.

Am frühen Morgen war ein Kleintransporter nahezu ungebremst in ein Stauende gekracht. Dort sei er mit einem Abschleppwagen mit Anhänger zusammengestoßen. Der Abschleppwagen sei mit zwei Autos beladen gewesen.

Durch den Unfall sei sowohl am Anhänger des Abschleppwagens als auch am Sprinter ein Totalschaden entstanden. Auch ein auf dem Anhänger geladenes Fahrzeug sei beschädigt worden. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf 150.000 bis 200.000 Euro. Der Fahrer des Sprinters sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.