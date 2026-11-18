Bis in die frühen Morgenstunden ist die Strecke in Fahrtrichtung des Autobahndreiecks Dernbach wegen eines Unfalls gesperrt.

Koblenz (dpa/lrs) – Auf der A48 bei Koblenz sind zwei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Beim Verlassen des Parkplatzes Erdkaul war ein Fahrer mit seinem Auto auf dem Beschleunigungsstreifen gegen einen stehenden Lastwagen gekracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann und seine Beifahrerin wurden bei dem Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie kamen in eine Klinik. Ob sich zum Unfallzeitpunkt am Dienstagabend jemand in dem Laster befand, war zunächst nicht bekannt.

Auch die Unfallursache ist bislang unklar. Von der Anschlussstelle Koblenz in Fahrtrichtung des Autobahndreiecks Dernbach war die A48 bis in die frühen Morgenstunden gesperrt, wie es weiter hieß.