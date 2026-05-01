Es bleibt warm, nur die Sonne kämpft sich nicht mehr durch - es wird wieder grau und trüb in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. So sind die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes.

Offenbach/Main (dpa/lrs) – Nach einem Hauch von Sommer am Maifeiertag erwartet die Menschen am Wochenende wieder vermehrt Regen und Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden am Samstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad erwartet. Dabei ziehen von Westen her zunehmend Wolken auf, die einzelne Schauer bringen können. Einzelne Gewitter mit Starkregen und Hagel seien nicht ausgeschlossen, so der DWD.

In der kommenden Nacht sinken die Werte auf 12 bis 8 Grad. Am Sonntag geht es demnach dann teils wechselnd und stark bewölkt weiter. Örtlich könne es schauern und auch Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen bewegen sich im Bergland um die 19 Grad, sonst zwischen 21 und 24 Grad.

Trübes Wetter auch zum Start in die neue Woche

In der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen auf 11 bis 9 Grad, im Bergland auf bis zu 8 Grad. Regenschauer lassen in den Nachtstunden langsam nach, dabei lockert der Himmel örtlich auf.

Der Montag zeigt sich weiter wechselnd bis stark bewölkt. Immer wieder gibt es Schauer. Gewitter mit Starkregen und teils länger andauernder Regen seien nicht auszuschließen, hieß es. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.