Zum Spätsommer gibt es noch einmal Temperaturen bis knapp 30 Grad. In der Nacht bringen Wolken Abkühlung und Regenschauer.

Offenbach/Main (dpa/lrs) – Noch einmal sommerlich-warme Temperaturen erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, klettern die Werte am Dienstag auf Werte zwischen 25 und 29 Grad.

In höheren Lagen werden 22 bis 24 Grad erwartet. Ist es zunächst noch neblig-trüb, setzt sich stellenweise bei heiterem Wetter auch mal die Sonne durch. Sonst ist es wolkig, dabei bleibt es trocken.

In der Nacht zieht von Nordwesten her schauerartiger Regen auf. Laut DWD kann es örtlich zu Gewittern mit lokalem Starkregen kommen, auch Hagel und Sturmböen können nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad.

Am Mittwoch ist es laut Vorhersage wechselnd bewölkt, örtlich kann es weiter regnen. Mit Werten zwischen 18 und 23 Grad kühlt es ab.

In der Nacht zu Donnerstag klingen die Schauer ab. Örtlich können Dunst und Hochnebel auftreten, so der DWD. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 8 Grad. Im Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken auf, es bleibt jedoch zunächst trocken. Im Bergland erwarten die Meteorologen Werte um 17 Grad, sonst 19 bis 22 Grad.