Der Deutsche Wetterdienst hat ab dem Nachmittag im Saarland vermehrt Regen angekündigt. Auch Gewitter und Starkregen sind möglich.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz Saarland rechnet in den kommenden Tagen mit schnell ansteigenden Wasserständen und lokalen Überflutungen. Grund dafür sind die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vorhergesagten zunehmenden Regenfälle im Saarland, wie die Hochwassermeldezentrale der Behörde mitteilte. Betroffen seien die Einzugsgebiete der Flüsse Saar, Nied, Prims und Blies.

Es wird aber nicht erwartet, dass die Schwellenwerte für ein Hochwasser überschritten werden, das statistisch alle zwei Jahre auftritt. In der Nacht könne es lokal Starkregen in einer Menge von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter geben. Für kleinere Gewässer sei Hochwasser deshalb nicht ganz auszuschließen, hieß es.

Was der Deutsche Wetterdienst für das Saarland vorhersagt

Ab Sonntagnachmittag werden laut DWD im Saarland zunächst Schauer und Gewitter erwartet. Auch Unwetter mit heftigem Starkregen sind lokal nicht ausgeschlossen. In der Nacht auf Montag soll dann verbreitet schauerartiger, teils kräftiger Regen fallen. Auch im weiteren Tagesverlauf warnen die Wetterexperten örtlich vor einzelnen Gewittern mit Starkregen.