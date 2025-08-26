Der Franzose Paul Joly kommt per Leihe zum 1. FC Kaiserslautern. Die Pfälzer reagieren damit auch auf eine Verletzung eines Abwehrspielers.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern leiht Rechtsverteidiger Paul Joly vom französischen Erstligisten AJ Auxerre aus. Die Pfälzer reagieren damit auch auf die Verletzung von Abwehrspieler Simon Asta, der wegen eines Teilrisses des hinteren Kreuzbandes im Knie bis zum Jahresende ausfällt. Zu einer möglichen Kaufoption für Joly machte der FCK keine Angaben.

Joly hatte im Sommer 2021 bei Auxerre seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Für die erste Mannschaft bestritt der Franzose bislang 85 Pflichtspiele. 2024 schaffte er mit dem Club den Aufstieg in die Ligue 1.

FCK-Sportdirektor Klos: «Flexibel einsetzbar»

«Mit Paul gewinnen wir für unseren Kader einen Spieler hinzu, der auf den Außenverteidigerpositionen in verschiedenen Systemen flexibel einsetzbar ist. Ihn zeichnen außerdem seine technischen Fähigkeiten, seine Laufstärke und seine offensive Spielweise aus», erklärte Lauterns Sportdirektor Marcel Klos und fügte hinzu: «Darüber hinaus gewinnen wir aber auch einen erfahrenen Spieler aus einer der europäischen Top-Ligen dazu, der uns voranbringen und hier wertvolle Erfahrungen für seine weitere Karriere sammeln kann.»

Für Joly ist Kaiserslautern die erste Station außerhalb Frankreichs. Er sei «überzeugt davon, dass dies auch wertvoll für meine persönliche Entwicklung ist», äußerte der 25-Jährige.