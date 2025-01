Personalmangel und Bauarbeiten Auf der Moselstrecke und am Mittelrhein fallen Züge aus Viktoria Schneider

Bernd Wientjes 24.01.2025, 16:10 Uhr

i Auf der rechtsrheinischen Seite fahren bis Dienstag, 28. Januar, die Züge teilweise nur noch stündlich. Grund dafür sei der Personalmangel an einem Stellwerk. Marijan Murat. picture alliance/dpa

In den kommenden Wochen ist Geduld gefragt: Zwischen Trier und Koblenz fahren ab Montag zwei Wochen lang keine direkten Züge mehr, und auf der Strecke zwischen Koblenz und Wiesbaden fallen wegen Personalmangels bis Dienstag mehrere Verbindungen aus.

. Wer in den kommenden zwei Wochen mit dem Zug nach Trier oder Wiesbaden fahren will, der sollte etwas mehr Zeit einplanen. In beide Richtungen müssen Fahrgäste mit Verzögerungen und Ausfällen rechnen – aus unterschiedlichen Gründen.Auf der Moselstrecke entfallen die durchgehenden Züge von Koblenz nach Trier.

