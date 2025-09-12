Grippe, Lungenentzündung und Erkältungen sind immer häufiger der Grund für eine Krankmeldung. Die längsten Fehlzeiten verursachen aber andere Krankheiten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Krankmeldungen von Atemwegserkrankungen haben sich im Saarland nach Darstellung der AOK in den vergangenen vier Jahren fast verdreifacht. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren grippale Infekte, Erkältungen und Lungenentzündungen der Grund für mehr als jede vierte Krankmeldung (28,2 Prozent), wie die Krankenkasse mitteilte. Damit macht diese Art der Erkrankung den größten Teil aller Arbeitsunfähigkeitsfälle aus.

Im ersten Halbjahr 2021 war nur knapp mehr als jede zehnte Krankmeldung (10,8 Prozent) eines Arbeitnehmers oder Auszubildenden auf eine Atemwegserkrankung zurückgegangen. Seither seien es von Jahr zu Jahr mehr geworden, sagte die Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz, Martina Niemeyer.

Krankmeldungen häufiger, aber kürzer

Insgesamt ist der Krankenstand im Saarland im Vergleich zu den Vorjahren bei der AOK sogar minimal gesunken. Im ersten Halbjahr 2025 waren demnach im Schnitt pro Tag von 1.000 Beschäftigten 71 krankgeschrieben. Eine Arbeitsunfähigkeit dauerte durchschnittlich 10,7 Tage, etwas kürzer als im Vorjahres-Halbjahr (10,3 Tage).

Muskel- und Skeletterkrankungen waren der zweithäufigste Grund für eine Krankmeldung. Sie verursachten mit 18,2 Prozent sogar mehr Fehltage als Atemwegserkrankungen mit 15,9 Prozent. Auch psychisch bedingte Krankmeldungen machen zwar nur 5,2 Prozent der Krankheitsfälle aus, sorgen aber für 13,5 Prozent aller Fehltage. Insgesamt halte der Trend an, dass jüngere Arbeitnehmer häufiger, aber kürzer wegen Krankheit fehlten als ältere.

Die AOK hat in Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben mehr als 1,2 Millionen Versicherte. Die versicherten Arbeitnehmenden und Auszubildenden stammten aus allen Branchen.