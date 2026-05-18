26-jährige Nina Weise Diese junge Frau ist neue Sprecherin der RLP-Regierung Bastian Hauck 18.05.2026, 18:32 Uhr

i Nina Weise wird neue Sprecherin der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Die 26-Jährige hat bislang als Sprecherin des CDU-Landesverbands gearbeitet. Paul Schneider

Nina Weise übernimmt das Amt der Regierungssprecherin in Rheinland-Pfalz. Für die 26-jährige, aus Bad Dürkheim stammende Sprecherin ist es ein steiler Karriereaufstieg. Ihre Stellvertreterin wird Sonja Bräuer – in der Landespolitik keine Unbekannte.

Die neue Landesregierung von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) bekommt neue Regierungssprecherinnen. Neue Sprecherin der Landesregierung wird Nina Weise. Die 26-jährige studierte Kommunikationswissenschaftlerin ist nun als politische Beamtin tätig.







Artikel teilen

Artikel teilen