26-jährige Nina Weise
Diese junge Frau ist neue Sprecherin der RLP-Regierung
Nina Weise wird neue Sprecherin der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Die 26-Jährige hat bislang als Sprecherin des CDU-Lan
Nina Weise wird neue Sprecherin der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Die 26-Jährige hat bislang als Sprecherin des CDU-Landesverbands gearbeitet.
Paul Schneider

Nina Weise übernimmt das Amt der Regierungssprecherin in Rheinland-Pfalz. Für die 26-jährige, aus Bad Dürkheim stammende Sprecherin ist es ein steiler Karriereaufstieg. Ihre Stellvertreterin wird Sonja Bräuer – in der Landespolitik keine Unbekannte.

Lesezeit 2 Minuten
Die neue Landesregierung von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) bekommt neue Regierungssprecherinnen. Neue Sprecherin der Landesregierung wird Nina Weise. Die 26-jährige studierte Kommunikationswissenschaftlerin ist nun als politische Beamtin tätig.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten