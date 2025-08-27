Morbach (dpa/lrs) – Unbekannte haben große Mengen mit teils asbesthaltigem Müll an einer Bundesstraße im Landkreis Bernkastel-Wittlich abgeladen. Teilweise sei der Müll in mehreren sogenannten BigBags verpackt gewesen, teilte die Polizei mit. Das sind etwa einen Kubikmeter große Kunststoffsäcke, die im Bau für schweres Schuttgut verwendet werden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Den Angaben zufolge sollen die Täter einen Lkw und eventuell sogar einen Ladekran benutzt haben.

Die illegal große Menge Müll sollen die Unbekannten zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen direkt neben der B327 bei Morbach abgeladen haben. Die Polizei sucht Zeugen.