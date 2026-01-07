Arbeitsmarktzahlen für das Saarland

Im November ist die Arbeitslosigkeit leicht zurückgegangen. Dauert der positive Trend an?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit legt heute (10.00 Uhr) die saarländischen Arbeitsmarktzahlen für den Dezember und das gesamte Jahr 2024 vor. Im November waren 38.100 Frauen und Männer im Land ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag in dem Monat bei 7,2 Prozent. Experten rechnen für den Dezember mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Land.

Im Gesamtjahr 2024 hatte die Arbeitslosenquote im Saarland bei 7,0 Prozent gelegen. Es waren durchschnittlich 37.200 Menschen Frauen und Männer arbeitslos gemeldet.