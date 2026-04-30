Die Arbeitslosenzahl im Land geht ein wenig zurück. Das ist jedoch kein Zeichen der Entspannung.

Mainz (dpa/lrs) – Die Zahl der Menschen ohne Job ist in Rheinland-Pfalz leicht gesunken. 129.300 Frauen und Männer waren im April arbeitslos, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mitteilte. Das sind 1.600 oder 1,2 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote lag im Land bei 5,6 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 5,7 Prozent und vor einem Jahr 5,5 Prozent.

«Die Arbeitslosigkeit verharrt auf hohem Niveau», sagte Walter Hüther, Chef der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. Mehr Arbeitslose in einem April im Vergleich zum Vormonat seien zuletzt im Jahr 2009 gezählt worden. Die geopolitischen Risiken machten sich bemerkbar. «Je länger der Konflikt im Nahen Osten andauert, umso größer werden die Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt sein.»

Jobs in der Zeitarbeit und im Handel

Seit Jahresbeginn hätten die Unternehmen 23.300 neue Stellen gemeldet und damit 600 weniger als im Vorjahr (minus 2,6 Prozent). Insgesamt waren nach Angaben von Hüther im April 32.400 offene Arbeitsstellen registriert, 2.700 Stellen oder 7,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die meisten Stellen habe es in der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel, verarbeitenden Gewerbe sowie in der öffentlichen Verwaltung gegeben.