Die Arbeitslosigkeit im Bundesland ist erstmals seit sechs Jahren in einem August gegenüber dem Juli-Wert gesunken. Zahlreiche Jugendliche suchen jedoch noch eine Azubistelle.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im August leicht gesunken. Der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland zufolge waren im Bundesland 39.800 Menschen erwerbslos, das waren 400 weniger als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahr waren 500 Menschen weniger arbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 7,5 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 7,6 Prozent, vor einem Jahr auch 7,6 Prozent. Stichtag war diesmal der 13. August.

«Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist erstmals seit sechs Jahren in einem August gegenüber dem Juli-Wert gesunken», teilte Ulrike Mohrs, die Chefin der Regionaldirektion, mit. Zudem seien im Vergleich zum Vormonat weniger Menschen arbeitslos geworden – und es konnten deutlich mehr Arbeitslose eine Beschäftigung aufnehmen.

Wo die meisten offenen Stellen sind

Insgesamt wurden der Regionaldirektion zufolge im August 6.800 offene Stellen registriert, 500 weniger als vier Wochen zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 1.600 Stellen weniger gezählt. Die meisten Stellen waren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Zeitarbeit und im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen.

Nach Angaben der Regionaldirektion haben seit Beginn des Beratungsjahres im Oktober 2025 insgesamt 4.400 Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz die Hilfe der Agenturen für Arbeit oder eines der Jobcenter in Anspruch genommen. Dies waren 300 weniger als ein Jahr zuvor. Bislang wurden 4.700 Ausbildungsstellen gemeldet, 1.100 weniger als im Vorjahr.

Wie viele Jugendliche einen Ausbildungsplatz suchen

Zurzeit sind 1.000 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, so viele wie ein Jahr zuvor. Auf der anderen Seite sind der Behörde zufolge noch 800 unbesetzte Ausbildungsstellen registriert.

«Auch zum jetzigen Zeitpunkt können junge Menschen noch eine Ausbildung beginnen», betonte Mohrs. «Ich appelliere an die jungen Frauen und Männer, die Chancen zu nutzen und unsere Beraterinnen und Beratern zu kontaktieren.»