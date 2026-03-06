Ex-Chefermittler im Fall Lopez „Das war schlimm, eine junge Frau so zu sehen“ Dirk Eberz 06.03.2026, 17:00 Uhr

i Harald Süßenbach ist 1994 Chef der Koblenzer Mordkommission. Der heute 82-Jährige leitet damals auch die Soko im Fall Amy Lopez. Bis zu seiner Pensionierung kann er den Fall nicht lösen. Und auch im Ruhestand lässt ihn der Cold Case nicht los. Die Nachricht von der Festnahme eines Tatverdächtigen hat ihn deshalb zu Tränen gerührt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Harald Süßenbach ist 1994 im Fall Amy Lopez einer der ersten Kripo-Beamten am Tatort. Ihrem Vater verspricht der Chef der Koblenzer Mordkommission alles zu tun, um ihren Mörder zu finden. Was die Festnahme eines Verdächtigen bei ihm ausgelöst hat.

Harald Süßenbach ist eigentlich niemand, der leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Dazu hat der Mordermittler in seiner langen Laufbahn in zu viele menschliche Abgründe geschaut. Doch am Morgen des 25. Februar droht der 82-Jährige für einen Moment die Fassung zu verlieren.







