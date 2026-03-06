Harald Süßenbach ist 1994 im Fall Amy Lopez einer der ersten Kripo-Beamten am Tatort. Ihrem Vater verspricht der Chef der Koblenzer Mordkommission alles zu tun, um ihren Mörder zu finden. Was die Festnahme eines Verdächtigen bei ihm ausgelöst hat.
Lesezeit 6 Minuten
Harald Süßenbach ist eigentlich niemand, der leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Dazu hat der Mordermittler in seiner langen Laufbahn in zu viele menschliche Abgründe geschaut. Doch am Morgen des 25. Februar droht der 82-Jährige für einen Moment die Fassung zu verlieren.