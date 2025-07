Der 32-Jährige war wegen Wartungsarbeiten auf dem Mast. Er fiel aus etwa drei bis vier Metern in die Tiefe.

Schifferstadt (dpa) – Ein Arbeiter ist beim Sturz von einem Mobilfunkmast an der Autobahn 61 im Rhein-Pfalz-Kreis schwer verletzt worden. Bei Wartungsarbeiten sei der 31-Jährige aus etwa drei bis vier Metern Höhe herabgefallen, teilte die Polizei mit. Er erlitt dabei mehrere Knochenbrüche. «Lebensgefahr bestand aber zum Glück nicht», hieß es weiter. Per Rettungshubschrauber wurde der Mitarbeiter eines Wartungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache für den Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz «Birkenschlag» an der A61 ist noch unklar. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Der 31-Jährige trug die vorgeschriebene Kletterausrüstung, wie es weiter hieß. Bei deren Überprüfung konnte keine Fehlfunktion oder Beschädigung festgestellt werden.

Es werde momentan davon ausgegangen, dass der Mann den Verschluss der Kletterausrüstung nicht richtig geschlossen hat und sich diese dann öffnete. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Ursache dauern noch an.