Nach der Alarmierung rast die Feuerwehr zu einem Brand. Einen Menschen retten die Einsatzkräfte über den Balkon.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Beim nächtlichen Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Idar-Oberstein ist der Polizei zufolge vermutlich ein Mensch verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Anwohner in der Nacht über den Balkon gerettet, hieß es. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbargebäude verhindern. Der Dachstuhl und das oberste Geschoss brannten jedoch vollständig ab. Der Schaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.