Die Koblenzer Polizei warnt vor mutmaßlichen Kriminellen, die es auf Schmuck und sonstige Wertsachen vor allem betagter Mitbürger abgesehen haben und die sich als Antiquitätenankäufer ausgeben. So gelangen sie in die Wohnungen ihrer Opfer.

Das Angebot klingt verlockend: „Wir machen die besten Preise! Sofort Bargeld“, steht auf dem Flyer, der für „Antiquitäten-Ankauf in Rheinland-Pfalz“ wirbt und der zuletzt an vielen Stellen und in vielen Briefkästen im Norden des Bundeslandes auftauchte. Möbel, Silberbestecke, alte Briefmarken, Orden und Medaillen, Porzellan aller Art, Schallplatten – an all dem seien die Geschäftsleute interessiert. „Kostenlose Kundenbesuche“ seien möglich. Doch hier ist verschärfte Vorsicht geboten, warnt die Koblenzer Polizei.

Seit geraumer Zeit häufen sich nämlich Vorfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums – es geht mutmaßlich um Betrugs- und Diebstahlstatbestände, die im Zusammenhang stehen mit eben diesen „kostenlosen Kundenbesuchen“, die angepriesen werden und bei denen manch unbedarfter „Kunde“ wohl schon an die Geldbündel denkt, die beispielsweise in einschlägigen Ankaufsendungen im Fernsehen gern gezückt werden, wenn eine Preziose von Omas Speicher präsentiert wird: Nur Bares ist Wahres.

i Stephanie Wenzel und Oliver Jutz von der Koblenzer Polizei zeigen den Flyer, der zuletzt im nördlichen Rheinland-Pfalz verbreitet wurde. Tim Kosmetschke

Häufig aber dient der vermeintliche Begutachtungstermin für die „alten Schätze“, von denen auf den Flyern die Rede ist, ganz anderen Zwecken. „Es geht den Tätern darum, Zugang zur Wohnung zu erhalten“, sagt Kriminalhauptkommissarin Stephanie Wenzel von der Koblenzer Kripo. „Meistens kommen sie zu zweit, um den zum Verkauf stehenden Gegenstand zu begutachten – ein Möbelstück, ein Klavier, einen Teppich ... Schnell bringen sie dann aber die Sprache auf wertvollere Dinge, fragen etwa nach Schmuck, der verkauft werden könnte“, beschreibt die Ermittlerin das Vorgehen entsprechender Krimineller, meist reisende Täter, die bundesweit aktiv sind. Jeweils für eine Weile lassen sie sich in einer Region nieder, bringen die Flyer in Umlauf und nehmen dann die Termine wahr – „oder kommen sogar gezielt zu einem anderen, früheren Zeitpunkt, um ihr Gegenüber zu überraschen oder zu überrumpeln“, sagt Wenzel.

Die Koblenzer Polizei hat Kenntnis von etwa 13, 14 Vorgängen aus den vergangenen zwei Monaten, flächendeckend verteilt im Präsidialbereich. „Wobei wir davon ausgehen müssen, dass es mehr Taten oder versuchte Taten gibt – das Dunkelfeld ist groß“, sagt die Kripobeamtin – bei vielen Geschädigten gebe es eine gewisse Scham, sich bei der Polizei zu melden. „Ich möchte aber betonen: Dafür gibt es keinen Grund. Die Täter sind Profis, sie verstehen ihr kriminelles Handwerk. Niemand muss sich dafür schämen, von ihnen ausgetrickst oder bestohlen worden zu sein. Und niemand sollte insbesondere älteren Menschen, die Opfer wurden, auch noch Vorwürfe machen. Solche Dinge passieren nun einmal – leider.“

Oliver Jutz aus der Pressestelle des Präsidiums betont: „Uns ist wichtig, zu unterstreichen, dass es auch in unserer Gegend sehr viele absolut seriös agierende Händler gibt – die auch Flyer verteilen und auch zum Ankauf ins Haus kommen. Man kann also nicht von vornherein darauf schließen, es mit Kriminellen zu tun zu haben. Eine gewisse Vorsicht ist dennoch angeraten“, so der Kriminalhauptkommissar.

Zumal es diverse bekannte Maschen gibt, die sich aus einem solchen Flyer entwickeln können: „Bei manchen Vorgängen wurde das Gegenüber von einem der angeblichen Ankäufer abgelenkt, während sich der andere in der Wohnung umschaute – und Wertsachen an sich nahm“, erklärt Stephanie Wenzel. „Oder sie schauen sich tatsächlich den angebotenen Schmuck an, leisten eine geringe Anzahlung und nehmen das Stück zur vermeintlichen Begutachtung an sich – und melden sich nie wieder. Oder sie zahlen einfach einen Betrag, der weit unter dem tatsächlichen Wert liegt.“

Was rät die Polizei also konkret? Wer vorhat, auf einen entsprechenden Flyer oder eine Annonce hin in Kontakt zu treten mit den Ankäufern, sollte sich vorher über sein Gegenüber informieren, zum Beispiel den Namen oder die angegebene Adresse googeln, sich beim Termin einen Personalausweis zeigen lassen, generell auf Einhaltung des Termins bestehen, sich dabei zum Beispiel einen Angehörigen oder Nachbarn dazu holen, damit man nicht allein ist, lautet ein wichtiger Tipp der Koblenzer Ermittler. Wenzel sagt: „Wenn im ersten Telefonat aber schon beispielsweise gleich die Frage aufkommt, ob man allein lebt, oder wenn nach Gold gefragt wird, obwohl man ein Klavier anbieten will, sollten alle Alarmglocken schrillen.“

Oliver Jutz ergänzt, dass man vor solchen Fragen nicht zurückzuschrecken braucht: „Seriöse Händler haben auch durchaus Verständnis dafür, wenn potenzielle Kunden Fragen stellen und vorsichtig sind – die kennen die Maschen der schwarzen Schafe ja auch und wollen damit nichts zu tun haben.“

Die Polizei arbeitet daran, eben jene schwarzen Schafe aus dem Verkehr zu ziehen: „Wir haben Ermittlungsansätze, diese möchte ich an dieser Stelle verständlicherweise nicht preisgeben“, sagt Stephanie Wenzel. „Die Täter sind jedenfalls überregional aktiv. Und wir stehen ja auch im Austausch mit anderen Dienststellen.“