Anreise zu Technofestival Nature One läuft problemlos

Zehntausende Menschen feiern am Wochenende beim Open-Air-Festival. 350 DJs sollen auftreten. Hält das Wetter?

Kastellaun (dpa/lrs) - Zehntausende werden beim Technofestoval Nature One erwartet – und die Ersten sind auf dem Weg. Dabei läuft bislang alles Plan, wie ein Sprecher des Veranstalters sagte. Das Wetter mache in diesem Jahr keine Probleme, bislang sei es weitgehend trocken geblieben. Im vergangenen Jahr musste die Anreise zum Camping wegen des Wetters teils abgebrochen werden.

Rund 60.000 Menschen werden an diesem Wochenende beim 30. Jubiläum des Technofestivals Nature One auf der Raketenbasis Pydna in Kastellaun erwartet. Die Veranstalter rechnen mit rund 40.000 Menschen, die bis Donnerstagabend anreisen - etwas mehr als im vergangenen Jahr.

Am Festival Wochenende sollen mehr als 350 DJs auf 20 Floors spielen. Bereits am Donnerstag startet es mit dem «DasDing-Opening» um 20.00 Uhr. Am Freitag und Samstag werden dann DJs wie Alle Farben, Felix Jaehn, Charlotte de Witte und Paul von Dyk erwartet.

1995 ging es auf dem Flughafen Hahn los mit dem Festival, teilten die Veranstalter mit. Damals spielten 38 Acts an einem Tag. Bereits ein Jahr später waren es auf der Raketenbasis 40 Acts. Das diesjährige Festival läuft von Donnerstagabend bis zum frühen Sonntagmorgen.