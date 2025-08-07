Über eine App will eine 62-Jährige Geld in Aktien investieren. Ihr werden hohe Gewinne angezeigt - bis sie versucht, sich das Geld auszahlen zu lassen.

Waldmohr (dpa/lrs) – Betrüger haben eine Frau im Landkreis Kusel mit vermeintlichen Aktiengeschäften um mehr als 87.000 Euro gebracht. In Online-Anzeigen stellten sie lukrative Gewinne in Aussicht und brachten die 62-Jährige so dazu, über eine App in die angeblichen Aktiengeschäfte zu investieren, wie die Polizei mitteilte.

Die Betrüger gaukelten der Frau vor, über 213.000 Euro Gewinn gemacht zu haben. Die Masche flog auf, als sich das Opfer den Gewinn auszahlen lassen wollte. Nun sei der Betrug angezeigt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei rät dazu, skeptisch zu sein, wenn für eine Investition unrealistisch hohe Renditen versprochen werden. Wer investieren will, sollte sich vorher über seriöse Quellen gut über das Produkt, das Unternehmen und die Risiken informieren. Eine Möglichkeit: nachsehen, ob das Unternehmen bei den Aufsichtsbehörden registriert ist. Die Polizei warnte zudem davor, sich unter Zeitdruck setzen zu lassen.