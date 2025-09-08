Es soll ihre letzte Reise als Bundesratspräsidentin werden: Anke Rehlinger besucht für mehrere Tage Mexiko. Was steht auf dem Programm?

Saarbrücken/Mexiko-Stadt (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin und amtierende Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger (SPD) wird im September mehrere Tage nach Mexiko reisen. «Mexiko bietet viele Anknüpfungspunkte für das Saarland», hieß es in einer Mitteilung.

Es sei ihre letzte Auslandsreise in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin, hieß es. Sie werde auf Einladung des dortigen Senates vom 14. bis zum 20. September stattfinden. Bei der Reise werde Rehlinger an einer Sondersitzung des mexikanischen Senates und den offiziellen Feierlichkeiten zum mexikanischen Unabhängigkeitstag teilnehmen.

Die Reise diene auch dem Ausbau der Fachkräftegewinnung, «die vom Klinikum Saarbrücken und dem Universitätsklinikum des Saarlandes seit mehreren Jahren bereits erfolgreich praktiziert wird». Außerdem gebe es mehrere Treffen der mitreisenden Wirtschaftsdelegation.