Der Schauspieler aus Worms übernimmt in Gotha eine ungewöhnliche Rolle. In «Königshaut» geht es um Macht - und um Verzicht. Gespielt wird vor einer besonderen Kulisse.

Gotha/Worms (dpa) – Schauspieler André Eisermann («Schlafes Bruder») verkörpert in einem Open-Air-Projekt in Thüringen «die Zeit» – und beschäftigt sich aktuell besonders mit dem Thema Vergänglichkeit. «Was ich über die Zeit gelernt habe? Dass sie kostbar ist. Und dass sie eigentlich das Einzige ist, was wir besitzen – wenn auch begrenzt», sagte Eisermann in Gotha. Dort steht der 58-jährige Wormser in «Königshaut» vom 2. bis 4. Juli auf der Bühne. Das Stück verbindet Theater, Musik und moderne Projektionstechnik.

«Geht es nicht darum, womit wir die Zeit ausfüllen, wie und mit wem wir sie verbringen? Auch am Theater», sagte Eisermann. Von Theatermacher George Tabori habe er das Schönste darüber gehört. «Er sagte immer: „Langsam, langsam. Wir haben keine Zeit.“ Daraus habe ich tatsächlich etwas gelernt.»

Wo gespielt wird

Für «Königshaut» laufen die Vorbereitungen im Hof von Schloss Friedenstein in der entscheidenden Phase. «Wir befinden uns mitten in den Endproben.» Derzeit liefen die verschiedenen Gewerke zusammen – von Darstellern, Sängern und Chor über die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach bis hin zur Technik.

Besonders anspruchsvoll seien die aufwendigen 3D-Projektionen, die die Schlossfassade in ein digitales Bühnenbild verwandelten. Die Aufführungen könnten deshalb erst nach Einbruch der Dunkelheit beginnen. «Es gibt vieles zu organisieren, da bleibt die eigentliche Nervosität noch außen vor», sagte Eisermann. «Aber die wird kommen, ganz sicher. Und mit ihr die Vorfreude.»

Welche Botschaft der Schauspieler hat

Auch Lampenfieber werde sich angesichts der historischen Kulisse, der anspruchsvollen Rolle und der technischen Dimension sicher einstellen. Regie führt der Dramatiker Wolfsmehl. Im Mittelpunkt des Stücks steht ein junger König, der Macht über Menschlichkeit stellt und seine Versprechen bricht.

Erst als ihm die Zeit entgegentritt, wird er mit den Folgen konfrontiert. Dem Publikum möchte Eisermann vor allem eine Botschaft vermitteln: «Krieg und Ungerechtigkeit verdammen. Den Tag mit Nachsicht anzufangen.» Der Schauspieler war mit den preisgekrönten Literaturverfilmungen «Kaspar Hauser» (1993) und «Schlafes Bruder» (1995) international bekanntgeworden.