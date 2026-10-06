Ein Autofahrer nimmt einem Biker in Speyer die Vorfahrt. Die Folgen für den Mann sind erheblich.

Speyer (dpa) – Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Nachmittag bei einem Unfall in Speyer zugezogen. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei an einer Kreuzung von einem Autofahrer erfasst, der dem Biker die Vorfahrt genommen hatte. An exakt dieser Kreuzung der L528 und der K15 kam es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Unfällen mit Verletzten, über die die Polizei berichtete.

Die Staatsanwaltschaft ordnete an, einen Gutachter zur Unfallaufnahme hinzuziehen. Die Kreuzung musste dafür etwa drei Stunden voll gesperrt werden, was nach Polizeiangaben zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.