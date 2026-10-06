Mehrere Monate Vollsperrung an der Loreley: Autofahrer werden aktuell wegen Felssicherungsarbeiten umgeleitet – bei Weitem nicht die einzige Umleitung im Land. Unsere Zeitung hat beim Landesbetrieb Mobilität nachgefragt, wie er Umleitungen plant.
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Seit Ende September ist die B42 an der Loreley voll gesperrt – ein Zustand der mehrere Monate andauern soll. Der Grund sind Sicherungsarbeiten nach einem Felssturz in diesem Sommer. Für den Auto- und Lkw-Verkehr hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) unterschiedliche Umleitungen eingerichtet.