So plant der LBM Etliche Umleitungen in RLP: Über Umwege ans Ziel Cordula Sailer-Röttgers 06.10.2026, 08:00 Uhr

i Zu Baustellen gehören oft auch Umleitungen. Für Autofahrer ist das ärgerlich. Aber die Alternativrouten dienen der Sicherheit, erklärt der Landesbetrieb Mobilität. Tim Brakemeier/dpa

Mehrere Monate Vollsperrung an der Loreley: Autofahrer werden aktuell wegen Felssicherungsarbeiten umgeleitet – bei Weitem nicht die einzige Umleitung im Land. Unsere Zeitung hat beim Landesbetrieb Mobilität nachgefragt, wie er Umleitungen plant.

Seit Ende September ist die B42 an der Loreley voll gesperrt – ein Zustand der mehrere Monate andauern soll. Der Grund sind Sicherungsarbeiten nach einem Felssturz in diesem Sommer. Für den Auto- und Lkw-Verkehr hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) unterschiedliche Umleitungen eingerichtet.







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