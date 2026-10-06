Unfall oder häusliche Gewalt: Die Seelentröster-Teddys unterstützen Kinder in Krisen. Hinter dieser Idee steht ein Polizei-Ehepaar. Kim und Kevin Zorn berichten von ihren Erfahrungen mit den Teddys – und dem langen Weg zu deren landesweitem Einsatz.
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Sie sind klein und kuschelig, haben dunkle Knopfaugen – und kommen in Krisensituationen zum Einsatz. Die Seelentröster-Teddys sollen Kindern in schweren Momenten helfen. Sie fahren nun in allen Streifenwagen der Polizei in Rheinland-Pfalz mit.Hinter dieser Idee steht ein Polizei-Ehepaar.