RLP-Polizei-Ehepaar hat Idee Wenn Kinder dank Plüschteddy erzählen, was passiert ist Hannah Klein Özdemir 06.10.2026, 06:00 Uhr

i Die Seelentröster-Teddys sind nicht nur klein und süß, sie sollen Kindern in Krisensituationen helfen. Künftig fahren die Plüschbären in allen Streifenwagen der Polizei in Rheinland-Pfalz mit. Kim und Kevin Zorn sind ein Paar, sie stehen hinter der Idee. Gemeinsam berichten sie von prägenden Momenten mit den Teddys sowie dem dem langen Weg bis zu deren Einsatz. Hannah Klein Özdemir

Unfall oder häusliche Gewalt: Die Seelentröster-Teddys unterstützen Kinder in Krisen. Hinter dieser Idee steht ein Polizei-Ehepaar. Kim und Kevin Zorn berichten von ihren Erfahrungen mit den Teddys – und dem langen Weg zu deren landesweitem Einsatz.

Sie sind klein und kuschelig, haben dunkle Knopfaugen – und kommen in Krisensituationen zum Einsatz. Die Seelentröster-Teddys sollen Kindern in schweren Momenten helfen. Sie fahren nun in allen Streifenwagen der Polizei in Rheinland-Pfalz mit.Hinter dieser Idee steht ein Polizei-Ehepaar.







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