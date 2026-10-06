Gaudi in Koblenz und am Hahn
Oktoberfest Mainz abgesagt – das sind die Alternativen
Das Münchner Oktoberfest hat längst etliche kleinere Geschwister in aller Welt – und auch in Rheinland-Pfalz. In der Landeshaupt
Das Münchner Oktoberfest hat längst etliche kleinere Geschwister in aller Welt – und auch in Rheinland-Pfalz. In der Landeshauptstadt aber heißt es in diesem Jahr nicht „O’zapft is“. Es gibt behördlichen Ärger um das Festzelt. In Koblenz, am Hahn und in Wittlich aber wird gefeiert.
Andreas Gebert/dpa. picture-alliance/ dpa

Kein Hendl, keine Haxe, kein Bier im Literkrug: In Mainz fällt das Oktoberfest in diesem Jahr aus. Es gibt Behördenärger um die Veranstaltungsstätte, Zehntausende Besucher schauen in die Röhre. Oder nach Alternativen. Hier folgen drei Tipps für RLP.

Lesezeit 3 Minuten
O’zapft is – in der Landeshauptstadt leider nicht: Eine Vollbremsung in letzter Minute hat das Mainzer Oktoberfest hinlegen müssen. Von Donnerstag an sollte eigentlich auf dem Messegelände bajuwarisch-zünftig gefeiert werden, so wie seit mehr als 20 Jahren.
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