Kein Hendl, keine Haxe, kein Bier im Literkrug: In Mainz fällt das Oktoberfest in diesem Jahr aus. Es gibt Behördenärger um die Veranstaltungsstätte, Zehntausende Besucher schauen in die Röhre. Oder nach Alternativen. Hier folgen drei Tipps für RLP.
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O’zapft is – in der Landeshauptstadt leider nicht: Eine Vollbremsung in letzter Minute hat das Mainzer Oktoberfest hinlegen müssen. Von Donnerstag an sollte eigentlich auf dem Messegelände bajuwarisch-zünftig gefeiert werden, so wie seit mehr als 20 Jahren.