Gaudi in Koblenz und am Hahn Oktoberfest Mainz abgesagt – das sind die Alternativen Tim Kosmetschke 06.10.2026, 12:50 Uhr

i Das Münchner Oktoberfest hat längst etliche kleinere Geschwister in aller Welt – und auch in Rheinland-Pfalz. In der Landeshauptstadt aber heißt es in diesem Jahr nicht „O’zapft is“. Es gibt behördlichen Ärger um das Festzelt. In Koblenz, am Hahn und in Wittlich aber wird gefeiert. Andreas Gebert/dpa. picture-alliance/ dpa

Kein Hendl, keine Haxe, kein Bier im Literkrug: In Mainz fällt das Oktoberfest in diesem Jahr aus. Es gibt Behördenärger um die Veranstaltungsstätte, Zehntausende Besucher schauen in die Röhre. Oder nach Alternativen. Hier folgen drei Tipps für RLP.

O’zapft is – in der Landeshauptstadt leider nicht: Eine Vollbremsung in letzter Minute hat das Mainzer Oktoberfest hinlegen müssen. Von Donnerstag an sollte eigentlich auf dem Messegelände bajuwarisch-zünftig gefeiert werden, so wie seit mehr als 20 Jahren.







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