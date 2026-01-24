Auf Landes- und Bundesstraßen An diesen Brücken wird in RLP aktuell gebaut Kim Fauss 24.01.2026, 10:00 Uhr

i Auf den rheinland-pfälzischen Landes,- Bundes,- und Kreisstraßen stehen 2026 einige Brückensanierungen an. Auf welche Baustellen sich die Autofahrer einstellen müssen, erklärt der LBM. Stefan Sauer. picture alliance/dpa

Selbst die kurzzeitigsten Brückensanierungen können zu Staus, Sperrungen und Geduldsproben führen. Von vollständigen Neubauten bis zu kleineren Ertüchtigungen: Auf diese Brückenbaustellen müssen sich Rheinland-Pfälzer laut LBM 2026 einstellen.

Aktuell werden im nördlichen Rheinland-Pfalz einige Brücken saniert. Nicht jede dieser Baustellen ist gleich ein Mammutprojekt – wie etwa die Pfaffendorfer Brücke in Koblenz. Sperrungen und Baustellen begegnen den Autofahrern auch häufig, wenn Überführungen von Landes- und Bundesstraßen erneuert werden müssen.







