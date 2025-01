An der Ahr steigen die Wasserstände

Rheinland-Pfalz. Gewitter haben zum Start in die neue Woche im Norden von Rheinland-Pfalz für deutlich mehr Regen gesorgt als erwartet: Das wirkt sich auf die Wasserstände der Flüsse aus. Laut aktuellem Hochwasserbericht des Landesamtes für Umwelt steigen besonders in der Eifel die Pegel stärker als prognostiziert: Überschreitungen von Hochwasserschwellen sind hier unter anderem an der Ahr möglich, informiert das Landesamt: Demnach ist mit einem zweijährlichen Hochwasser zu rechnen. Gleiches gilt für die Nette.

Die Mosel steigt laut Prognose hingegen nicht bis auf Meldehöhe: Am Pegel Trier bleibt der Wasserstand demnach unter 6 Metern. An der Sieg wurden am Pegel Weidenau 90 Zentimeter überschritten, am Pegel Betzdorf wird die Meldehöhe von 2 Metern nicht erreicht. Für Nahe und Glan werden laut Landesamt derzeit keine Überschreitungen der Meldehöhen vorhergesagt. Weitere Regenfälle sind nicht ausgeschlossen.