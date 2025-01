Straßen in Altenahr wegen Hochwasserprognose gesperrt

Hochwasser an Ahr und Rhein im Kreis Ahrweiler erwartet

Im Laufe des Tages hat sich das leichte Hochwasser an der Ahr etwas schneller entwickelt, als noch am Vormittag angenommen. Gegen 15 Uhr hatte der Pegel in Altenahr die Marke von 2,50 Meter erreicht, was einem zweijährigen Hochwasser entspricht.