Die Abstimmung in der pfälzischen Stadt benötigt keine mögliche Stichwahl. Markus Zwick sichert sich schon in der ersten Runde die nötige Mehrheit.

Pirmasens (dpa/lrs) – Amtsinhaber Markus Zwick hat die Oberbürgermeisterwahl in Pirmasens nach vorläufigen Angaben klar gewonnen. Wie die pfälzische Stadt mitteilte, entfielen auf den CDU-Politiker 81,4 Prozent der Stimmen. Damit erreichte Zwick die erforderlichen mehr als 50 Prozent.

Dahinter landete Christian Hofer (AfD) mit 13,1 Prozent und Bernd Kriebel (Tierschutzpartei) mit 5,5 Prozent der Stimmen. Rund 31.000 Bürgerinnen und Bürger waren zur Wahl aufgerufen. Der 49 Jahre alte Markus Zwick ist seit 2019 Oberbürgermeister.