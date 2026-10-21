Dirndl und Lederhose können aus dem Schrank geholt und die Zapfhähne geöffnet werden: Die Gaudi in der Landeshauptstadt findet nun doch statt.

Mainz (dpa/lrs) – Nach einigem Hin und Her kann das 20. Oktoberfest in Mainz am Freitag (23.10.) beginnen. Die Voraussetzungen für eine sichere und rechtskonforme Nutzung des neuen Zeltes seien erfüllt, teilte die Landeshauptstadt mit. Eigentlich hätte das Fest bereits in der vergangenen Woche losgehen sollen. Die Stadt hatte aber die Nutzung des Zeltes wegen fehlender Unterlagen untersagt.

Dehoga-Präsident Gereon Haumann zufolge ist das Zelt nach der Eröffnung am Freitag noch am Samstag (24.) und Sonntag (25.) sowie nächste Woche am Donnerstag (29.), Freitag (30.) und Samstag (31.) geöffnet.

«Allen eine schöne Festzeit»

«Ich freue mich für alle Gäste aus nah und fern sowie den Veranstalter und die Mitarbeitenden ebenso für alle weiteren Unternehmer: Taxifahrer, Modehäuser, Friseure, Bäcker, Metzger, unsere Gaststätten und Hotels», sagte Haumann der Deutschen Presse-Agentur. «Am Freitag heißt es: O'zapft is.»

Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) teilte mit, das neue Zelt stelle eine neue Situation dar, die positiv bewertet werden konnte. Er dankte der Verwaltung für ihren großen Einsatz und wünschte allen eine schöne Festzeit.

Baudezernent Ludwig Holle betonte, man habe immer gesagt, das Oktoberfest sei möglich, wenn eine sichere und rechtlich tragfähige Lösung vorliege. «Umso mehr freue ich mich, dass wir heute zu einem positiven Ergebnis gekommen sind und die Gäste nun in einem sicheren Rahmen feiern können.»