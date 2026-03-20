Zwei Koblenzer diskutieren Alt und Jung im Dialog: Wo die Generationen uneins sind Johannes Kirsch 20.03.2026, 06:00 Uhr

i Die beiden Koblenzer Manfred Gniffke (links) und Leo Reinemann haben sich im Medienzentrum unserer Zeitung in Koblenz über politische Themen ausgetauscht. Kevin Rühle

Hier der Ur-Koblenzer Manfred Gniffke, dort der 18-jährige Leo Reinemann. Wenige Tage vor der Wahl haben sich beide im Medienzentrum unserer Zeitung zum politischen Zwiegespräch getroffen. Wie groß ist die Kluft zwischen den beiden Generationen?

Alt gegen Jung. Mundart-Enthusiast gegen Döner-Liebhaber. Kriegsgeneration gegen einen frischgebackenen Abiturienten. Die Unterschiede zwischen dem 87-jährigen Manfred Gniffke und dem 18-jährigen Leo Reinemann sind offenkundig. Und die inhaltlichen Differenzen sind es auch.







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