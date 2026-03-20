Hier der Ur-Koblenzer Manfred Gniffke, dort der 18-jährige Leo Reinemann. Wenige Tage vor der Wahl haben sich beide im Medienzentrum unserer Zeitung zum politischen Zwiegespräch getroffen. Wie groß ist die Kluft zwischen den beiden Generationen?
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Alt gegen Jung. Mundart-Enthusiast gegen Döner-Liebhaber. Kriegsgeneration gegen einen frischgebackenen Abiturienten. Die Unterschiede zwischen dem 87-jährigen Manfred Gniffke und dem 18-jährigen Leo Reinemann sind offenkundig. Und die inhaltlichen Differenzen sind es auch.