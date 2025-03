Als der Heli abdreht, herrscht gespenstische Stille

Es ist ein spektakuläres Bild: Nur wenige Meter über dem Thürer Bach schwebt ein Helikopter der Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz aus Winningen. Das Wasser wird in alle Richtungen aufgewirbelt, Grashalme fliegen durch die Luft. Der Hubschrauber will hier aber nicht etwa landen, die Einsatzkräfte sind auch nicht von der Luft aus unterwegs zu einer großräumigen Suchaktion. Stattdessen hilft der Heli dabei, die Spuren einer Umweltkatastrophe zu beseitigen. Die Winde seiner Rotorblätter sollen festsitzendes Heizöl aus der Schilflandschaft wehen. Eine Öl-Kontamination im Naturschutzgebiet: Wie konnte es so weit kommen?

Am 21. Februar ereignete sich ein Unfall auf der B262 bei Thür (Kreis Mayen-Koblenz), bei der ein Tanklaster mit etwa 30.000 Litern Heizöl ins Schleudern geriet und umkippte. Dabei landete er unglücklich auf einem Gullydeckel. Die Feuerwehr war in kürzester Zeit vor Ort, doch da war das Unheil schon angerichtet. Denn durch den Domdeckel, also den Verschluss des Tanks, floss bereits Öl heraus. Auch die Seitenwände waren aufgerissen, und obwohl die Feuerwehr diese schnell abdichten konnte, bahnte sich das Heizöl seinen Weg in den Gully. Mit fatalen Folgen.

i Insgesamt 13 Ölsperren sind auf dem Thürer Bach, um das Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Von dort aus geriet der Schadstoff nämlich durch einen Regenkanal in ein Regenrückhaltebecken, das in den Thürer Wiesen liegt, einem circa 26 Hektar großen Gebiet, das seit 1987 unter Naturschutz steht. Das Sumpfgebiet bietet einer vielfältigen Flora und Faune Heimat, viele Vögel rasten und brüten dort. Obwohl Jörg Lempertz (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig, schnell anwies, den Schieber im Regenrückhaltebecken zu schließen, sind erhebliche Mengen des Öls in den Thürer Bach gelangt.

Seitdem laufen die Rettungsmaßnahmen auf Hochdruck. Nach Abstimmungsgesprächen wurden insgesamt 13 Ölsperren auf dem Thürer Bach errichtet, die sukzessiv immer dann ausgetauscht werden, wenn sie voll sind. Zahlreiche Kräfte, darunter auch die Feuerwehr und das THW, sind im Einsatz. Spezielle Geräte, die sich „Skimmer“ nennen, entfernen den Schadstoff auf der Wasseroberfläche. Bislang wurden immer noch nicht die vollständigen 30.000 Liter des Heizöls gefunden – vor wenigen Tagen sprach man noch von rund 25.000 Litern. Der Rest ist entweder weiter in Richtung des Naturschutzgebiets vorgedrungen oder aber in der Oberfläche versickert.

i Das 26 Hektar großen Gebiet, das seit 1987 unter Naturschutz steht. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Das Naturschutzgebiet stellt jedoch für die Maßnahmen die eine oder andere Herausforderung – unter anderem, weil es sich um eine Schilflandschaft handelt. Hier hatte sich so viel Öl festgesetzt, dass das Schilf mit einem speziellen Mähboot heruntergeschnitten werden musste. Dadurch löste der Schadstoff sich aus dem Schilf und konnte im Uferbereich abgesaugt werden. Im Vergleich zu vorher wirkt die kontaminierte Fläche nahezu nackt, die hochgewachsenen Gräser sind weg.

Die Helikopter-Aktion am Freitagvormittag war die jüngste Maßnahme, die ergriffen wurde – und sie zeigte, laut Pascal Badziong (CDU), dem Ersten Kreisbeigeordneten, positive Ergebnisse: „Mit dem Einsatz eines Hubschraubers konnte man an anderer Stelle schon gute Erfahrungen machen. Die erste Runde sieht auf jeden Fall erfolgversprechend aus.“ Bis in den Nachmittag waren die Einsatzkräfte am Freitag in den Thüer Wiesen aktiv, um das Öl abzusaugen, das der Helikopter vom Schilf loslöste. Auch die letzten Schilfreste wurden aufgesammelt.

Eine Verkettung unglücklicher Ereignisse

Als „Verkettung unglücklicher Ereignisse“ bezeichnet Diplombiologe Jörg Hilgers von der Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz den Vorfall. Er macht sich vor allem um die Tierwelt Sorgen. 120 bis 140 Vogelarten kommen im Jahr in dem Naturschutzgebiet vor. Welche langfristigen Folgen die Katastrophe auf die Tierwelt und Umwelt hat, bleibt abzuwarten. Dafür müssen erst einmal Bodenproben untersucht und das Verhalten von anderen Tieren beobachtet werden. Doch die Auswirkungen sind bereits jetzt spürbar: Normalerweise würden um diese Zeit des Jahres Vögel zwitschern, Enten quaken, bald sollten die Amphibien sich zeigen. Doch es ist still. Es ist bloß das Rattern von Geräten zu hören, am Freitagmorgen das stetige Brummen der Rotorblätter des Helikopters.

Zwischen dem Schilf stapfen immer mal wieder Helfer, sammeln Tiere wie ein Teich- oder Blässhuhn ein. Die Wildvogel-Pflegestation sagt gegenüber unserer Zeitung, dass mehr als 60 Tiere bislang gerettet werden konnten. Jedoch ist die Ziffer der verendeten Tiere deutlich höher, denn diese zählt 200. Darunter sind nicht nur Vögel, sondern auch Nutrias, Maulwürfe und andere Tiere, die in dem Naturschutzgebiet verweilen.

Für die Wildvogel-Pflegestation ist die Situation vor allem zum jetzigen Zeitpunkt herausfordernd. Eigentlich müssten die Vorbereitungen für die kommende Jungvogel-Saison getätigt werden, sagt Francis Kauermann: „Wir fingen an, unsere Küche zu renovieren, als der Unfall geschah. Wir mussten mittendrin abbrechen und haben in der Küche immer noch kein fließendes Wasser. Auch unser Jungvogel-Seminar konnten wir intern noch nicht halten. Es werden gerade von allen Mitarbeitern Überstunden gemacht – die Mitarbeiter an den Thürer Wiesen sowie die Mitarbeiter auf der Station, da die kranken Tiere eine Menge Arbeit darstellen. Von der körperlichen und psychischen Belastung ganz abgesehen.“

Auf den Thürer Wiesen laufen die Maßnahmen weiter – wie lange, ist noch nicht abzusehen. Der eigentliche Plan war, das Areal in den kommenden Wochen einzuzäunen, hier sollte ein neuer Lebensraum für Wasserbüffel geschaffen werden. Daraus wird jedoch erst einmal nichts. Eine positive Nachricht gibt es jedoch: Die bereits im Naturschutzgebiet residierenden Wasserbüffel sind von dem Ölunfall nicht betroffen.