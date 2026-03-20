Die Landtagswahl wird spannend wie nie. Unsere Zeitung ist dafür gerüstet: Mit unseren digitalen Angeboten ist die Redaktion nicht nur am Wahlabend überall in der Region für Sie unterwegs.

Mit großer Spannung wird der Ausgang der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz erwartet. Schon seit Wochen zeichnet sich nach den Wahlumfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer und der CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Gordon Schnieder ab. Nach 35 Jahren könnte es zu einem Machtwechsel in Mainz kommen. Und, ebenfalls spannend: Wie schneiden vor diesem Hintergrund Grüne, AfD, FDP, Freie Wähler, Linke und andere ab? }

„Selten war eine Landtagswahl so offen wie diese“, sagt Chefredakteur Lars Hennemann und verspricht: „Wer aktuelle und relevante Nachrichten zur Wahl sucht, findet sie am Wahltag und darüber hinaus bei uns.“ Unsere Seite rhein-zeitung.de ist am Wahlabend und an den Folgetagen die zentrale Anlaufstelle, um sich umfassend über das Wahlgeschehen in Rheinland-Pfalz zu informieren. „Wir setzen in der Berichterstattung auf Aktualität“, verdeutlicht Hennemann. Das digitale Angebot bietet am Sonntag unter anderem elf regionale Liveticker, aktuelle Analysen und Meinungen bis hin zu Wahlergebnissen in Form interaktiver Grafiken.

i Bei der Landtagswahl läuft es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und CDU-Herausforderer Gordon Schnieder heraus. picture alliance/dpa/Harald Tittel; Boris Roessler

Liveticker

Am Sonntag um 17 Uhr starten unsere elf Liveticker. Jeder von ihnen blickt auf das Wahlgeschehen innerhalb eines Landkreises, der mitunter mehrere Wahlkreise beheimatet. Auch finden sich hier die wichtigsten Nachrichten, die ganz Rheinland-Pfalz betreffen. Sie erfahren also, wer die Wahl bei Ihnen vor Ort gewonnen hat, aber auch, wer insgesamt im Land als Sieger hervorgeht – alles gebündelt an einer Stelle, in einem fortlaufend aktualisierten Ticker.

Im Mittelpunkt stehen die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und Neuwied sowie der Rhein-Hunsrück-Kreis, der Rhein-Lahn-Kreis, aber auch der Westerwaldkreis und die Stadt Koblenz. Unsere Reporterinnen und Reporter sind überall in der Region unterwegs und berichten rund um die Wahl. Dabei geht es um die neusten Entwicklungen, Stimmen und Stimmungen, Ergebnisse und Reaktionen.

Die Liveticker halten Sie bis in den späten Abend hinein auf dem Laufenden. Am Montagmorgen werden sie fortgesetzt.

Wahlergebnisse

Ab dem Abend – sobald erste aussagekräftige Ergebnisse vorliegen – finden Sie auf rhein-zeitung.de interaktive Wahlgrafiken aus Ihrer Region, die sich am Wahlabend und auch in den folgenden Tagen fortlaufend aktualisieren, bis das Endergebnis da ist. Wie hoch ist die Wahlbeteiligung in meiner Kommune? Wie hat welche Partei abgeschnitten? Wie ist die Sitzverteilung? Diese und weitere Antworten geben die interaktiven Wahlgrafiken auf rhein-zeitung.de.

Björn Gerteis, der Leiter des Lesermarkts, freut sich deshalb, Interessierten ein besonderes Angebot vorzustellen: „Mit unserem neuen RZ+-Jahresabo zum Bestpreis haben Sie vollen Zugriff auf unsere Wahlberichterstattung auf rhein-zeitung.de und darüber hinaus.“

i Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Exklusiv: E-Paper kommt zweifach

Um 20 Uhr am Sonntag kommt wie gewohnt das E-Paper, das mit der kurz zuvor fertiggestellten gedruckten Zeitung identisch ist. Allerdings bleibt es am Wahlabend nicht dabei: Die Redaktion legt bis kurz nach 23.30 Uhr im E-Paper noch einmal nach, sodass alle Kunden, die das E-Paper entweder einzeln oder im Paket „RZ-Komplett“ abonniert haben, dann dort nochmals den letzten Stand der Dinge nachlesen können. Zum Beispiel, wie wohl der nächste Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz heißt, Schweitzer oder Schnieder.

„Mit diesem Angebot sind wir auf allen unseren Publikationskanälen so regional und aktuell unterwegs, wie das im Norden von Rheinland-Pfalz außer uns niemand kann“, betont Hennemann. Und schickt einen Appell hinterher: „Frei, ungehindert und geheim wählen zu können, ist in Zeiten einer zunehmend autokratischer werdenden Welt ein immer größeres Privileg. Das Wichtigste also ist am Sonntag, dass möglichst viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer von diesem Angebot gerne Gebrauch machen.“