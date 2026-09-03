Ein 14-Jähriger soll einen Gleichaltrigen bedroht haben. Gleichzeitig sorgen Feueralarme und Berichte über angebliche Schutzgeldzahlungen für Unruhe.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Brennpunkt Karolina-Burger-Realschule plus: Am betreffenden Schulzentrum in Ludwigshafen-Mundenheim war zuletzt wiederholt von Unbekannten der Feueralarm ausgelöst worden – der Stadtverwaltung zufolge gab es 2026 bisher 16 Einsätze. «13 waren Fehlalarme der Brandmeldeanlage», teilte eine Sprecherin mit. Die Burger-Realschule plus und das Heinrich-Böll-Gymnasium haben eine gemeinsame Brandmeldeanlage.

Grundsätzlich seien Feuerwehreinsätze kostenfrei, sagte die Sprecherin der dpa. «Wenn jemand einen Fehlalarm einer Brandmeldeanlage auslöst und der Täter oder die Täterin ermittelt wird, werden ihm oder ihr pauschal 1.389,56 Euro von der Feuerwehr Ludwigshafen in Rechnung gestellt.» Dies sei in Gesetz und Satzungen geregelt. Darüber hatte zuvor auch der SWR berichtet.

Kommt es zu «Schutzgeldzahlungen»?

Der Polizei in Ludwigshafen zufolge läuft aktuell ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung. Ein 14-Jähriger soll Ende August auf dem Schulgelände einen Gleichaltrigen geschlagen und bedroht haben. Beide wurden nach der Anzeigenaufnahme an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Was Berichte über angebliche «Schutzgeldzahlungen» von Schülern angeht: Hier teilte die Polizei mit, eine Auswertung nach Schulformen oder einzelnen Schulen oder nach einzelnen Begehungsweisen wie «Geld abgeben müssen» sei in der Kriminalstatistik nicht möglich.

Die Lehranstalt in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz war wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Mal wurde Reizgas versprüht, mal kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. Im Mai 2025 attackierte eine Schülerin mit einem Messer eine Lehrerin, ein Gericht verfügte ihre Einweisung in eine Psychiatrie.