Bingen am Rhein (dpa/lrs) – Ein 27-Jähriger hat in Bingen am Rhein einen Rettungseinsatz gestört und dadurch die medizinische Versorgung eines Patienten verzögert. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann über einen Rettungswagen beschwert, der am späten Nachmittag zur Versorgung eines Notfalls den Verkehr behinderte. Anschließend soll er gegen das Fahrzeug geschlagen und getreten haben und außerdem die Rettungskräfte beleidigt und sich vor einem Mitarbeiter bedrohlich aufgebaut haben. Die Besatzung des Rettungswagens konnte den Patienten aufgrund des aggressiven Verhaltens des 27-Jährigen zunächst nicht wie vorgesehen versorgen. Auch eingesetzte Polizisten soll er beleidigt haben.

Nach seiner Beruhigung erhielt er einen Platzverweis. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen, Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.