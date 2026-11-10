Was Eltern jetzt wissen müssen RLP macht Sprachtests in der Kita zur Pflicht Sebastian Stein 10.11.2026, 11:00 Uhr

i Kinder malen zusammen in der Evangelischen Maria-Magdalena Kindertagesstätte in Mainz. Die Kita ist eine von mehr als 100 Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, die an der Entwicklung des Verfahrens „Sprache im Alltag beobachten“ (SiAb) beteiligt ist. Das Verfahren soll mit der Überarbeitung des Kita-Gesetzes als verbindliches pädagogisches Instrument verankert werden. Hannes P. Albert/dpa. picture alliance/dpa

Viele rheinland-pfälzische Grundschulkinder sprechen zu schlecht Deutsch. Das Land will deshalb alle Kinder vor der Einschulung verpflichtend testen. Wie das abläuft – und warum Experten das Konzept kritisieren.

Fehlende Sprachkenntnisse sind derzeit das wohl größte Problem in rheinland-pfälzischen Grundschulen. Im Bundesvergleich müssen nirgendwo mehr Kinder eine Klasse wiederholen als hierzulande. Bildungsexperten und Lehrer bemängeln schon seit Jahren, dass Kindern nach der Einschulung die nötigen Kenntnisse für das erste Jahr in der Grundschule fehlen.







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