Was Eltern jetzt wissen müssen
RLP macht Sprachtests in der Kita zur Pflicht
Kinder malen zusammen in der Evangelischen Maria-Magdalena Kindertagesstätte in Mainz. Die Kita ist eine von mehr als 100 Einric
Kinder malen zusammen in der Evangelischen Maria-Magdalena Kindertagesstätte in Mainz. Die Kita ist eine von mehr als 100 Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, die an der Entwicklung des Verfahrens „Sprache im Alltag beobachten“ (SiAb) beteiligt ist. Das Verfahren soll mit der Überarbeitung des Kita-Gesetzes als verbindliches pädagogisches Instrument verankert werden.
Hannes P. Albert/dpa. picture alliance/dpa

Viele rheinland-pfälzische Grundschulkinder sprechen zu schlecht Deutsch. Das Land will deshalb alle Kinder vor der Einschulung verpflichtend testen. Wie das abläuft – und warum Experten das Konzept kritisieren.

Lesezeit 4 Minuten
Fehlende Sprachkenntnisse sind derzeit das wohl größte Problem in rheinland-pfälzischen Grundschulen. Im Bundesvergleich müssen nirgendwo mehr Kinder eine Klasse wiederholen als hierzulande. Bildungsexperten und Lehrer bemängeln schon seit Jahren, dass Kindern nach der Einschulung die nötigen Kenntnisse für das erste Jahr in der Grundschule fehlen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten