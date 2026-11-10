Viele rheinland-pfälzische Grundschulkinder sprechen zu schlecht Deutsch. Das Land will deshalb alle Kinder vor der Einschulung verpflichtend testen. Wie das abläuft – und warum Experten das Konzept kritisieren.
Lesezeit 4 Minuten
Fehlende Sprachkenntnisse sind derzeit das wohl größte Problem in rheinland-pfälzischen Grundschulen. Im Bundesvergleich müssen nirgendwo mehr Kinder eine Klasse wiederholen als hierzulande. Bildungsexperten und Lehrer bemängeln schon seit Jahren, dass Kindern nach der Einschulung die nötigen Kenntnisse für das erste Jahr in der Grundschule fehlen.