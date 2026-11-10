Die Hitzewellen des Sommers 2026 hatte auch in Rheinland-Pfalz erkennbare Folgen. Die Landesregierung arbeitet im Moment nach wie vor an einer Landesklimaanpassungsstrategie. Wann sie konkret fertig wird, ist unklar.
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Es ist noch nicht lange her, dass Temperaturen von um die 40 Grad Celsius die Menschen in Rheinland-Pfalz belasteten, Veranstaltungen wie der Firmenlauf in Koblenz wegen extremer Hitze abgesagt werden mussten – und in ganz Deutschland nach Berechnungen des Robert Koch-Instituts (RKI) hitzebedingt rund 16.