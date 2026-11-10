Nach Hitzerekorden 2026 Land arbeitet weiter an Klimaanpassungsstrategie Bastian Hauck 10.11.2026, 14:31 Uhr

i Boote im Sportboothafen in Koblenz-Ehrenbreitstein lagen im Sommer auf dem Trockenen. Die Hitze und Trockenheit ließen den Wasserspiegel enorm sinken. Die Landesregierung arbeitet nach dem Hitzesommer an einer Klimaanpassungsstrategie. Nennenswerte Maßnahmen stellte sie am Dienstag nicht vor. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Die Hitzewellen des Sommers 2026 hatte auch in Rheinland-Pfalz erkennbare Folgen. Die Landesregierung arbeitet im Moment nach wie vor an einer Landesklimaanpassungsstrategie. Wann sie konkret fertig wird, ist unklar.

﻿Es ist noch nicht lange her, dass Temperaturen von um die 40 Grad Celsius die Menschen in Rheinland-Pfalz belasteten, Veranstaltungen wie der Firmenlauf in Koblenz wegen extremer Hitze abgesagt werden mussten – und in ganz Deutschland nach Berechnungen des Robert Koch-Instituts (RKI) hitzebedingt rund 16.







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